ハイゴールド エクストリームインパクト 83cm/680g 軟式野球バット ...

YouTubeのトクサンTVでも紹介され、トクサンとライパチさんが絶賛してたバットです。気になるかたは、検索してみてください。段ボールで梱包して送付いたします。バットケースは付属しておりません。バットのみの販売です。【Hi-GOLD】ハイゴールド 軟式用バット XTREMEIMPACT 今年'23年6月購入バッティングセンターの使用無し。ウレタン部分にヒビ割れキズ凹みは有りません、数回使用していますので多少の使用感はご了承下さい。今月10月新しいグリップテープと別売のタイカップフレーアータイプもお付けしました。価格￥40,593(Amazon)現在 ¥36630(楽天)現在 ¥29517(Yahoo)現在サイズ 83cm重量 680g種別 軟式野球ブランド ハイゴールド(Hi-GOLD)色 ブラック直径 69.5mm*トップバランス*素材:高反発ウレタン×カーボンコンポジット*カラー:ブラック■商品説明気持ちよくバットが振り抜ける。最強の飛び。ツーピース高反発ウレタンバット！【新素材で飛ばす！】打球面の全てをカバーする高反発ポリウレタン発泡素材を採用。反発係数が高くなるほどボールの変形が抑えられる。【しなりで飛ばす！】素管をツーピースエンジン構造にすることにより、元に戻ろうとする力が強く働き、より強い反発力が生じる。【バランスで飛ばす！】絶妙のバットバランス設計で想像を遥かに超える飛距離を実現する。#バット#BAT#軟式用バット#軟式#軟式用#一般軟式用バット#一般軟式#一般軟式用#複合バット#野球#軟式野球#草野球#ハイゴールド#HIGOLD#おすすめ#オススメ#ビヨンド#カーボン#ギガキング#ギガキング02#ミズノ#ZETT#ゼット#SSK#エスエスケイ#ローリングス#久保田スラッガー#ウイルソン#ドナイヤ#ザナックス#baseballハイゴールドHi-GOLDウレタンウレタンバット軟式バットミドルミドルバランスビヨンド競技の種類···軟式バランス・特徴···トップバランス



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