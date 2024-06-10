江戸時代後期～明治時代中期頃２５センチ古銅製稀少細密造形美術クサガメ時代置物



ブロンズ 粟津潔 彫刻作品「晴彗星（天女）」1985年 ピックアップ特集 ...



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青釉 『ブルー釉』火鉢 １個〔陶器製〕【メダカ鉢、金魚鉢、睡蓮鉢に ...



公式ショップ】 富永直樹 タロジロ 平成5年9月作品 金属工芸 ...



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131th KOGIRE-KAI AUCTION CATALOG by KOGIRE-KAI - Issuu



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レア美品】ロイヤルコペンハーゲン☆ジングルベル☆ラージC/S-



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メルカリを御覧頂き誠に有難う御座います。こちらの御品物は江戸時代後期～明治時代中期頃の古銅製細密造形美術のクサガメ置物になります。本来は茶道具や盆景として飾られていたかと認識しております。その造りは緻密な姿景色にて見事な雰囲気をしっかりと感じられます。たくさんの骨董アンティークに接する当方も小さな部類は時々見かけますがさすがに稀に見る大きなサイズです。重量も１５３０グラムでイメージとして日本刀の身幅広く重ね厚い大刀クラス以上の重量があります。このような古銅製稀少造形美術クサガメ置物茶道具盆景当時物に御関心や御興味が御座います方々、時代アンティーク置物としてアクリルケースに入れて御飾り頂きたく思います。尚、長い歳月を経た古い御品物のため裏側後部の傷みや当初より尾が存在していたのか不明ですが緑青などはあらかじめアンティークの性質上並びに時代景色の証として御理解受け賜りたく思います。。