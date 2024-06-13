Vestax PMC-03A DJミキサー ベスタクス

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vestaxPMC-03ADJミキサージャンク品ベスタクス表面にキズ,汚れが有ります。画像をよくご確認ください本体のみになります。全部チェックしていないので、ジャンク品になります。LINE1、2にCDJを繋げて聴く分には特に不具合はないと思います。右、左フェダーも不具合無いと思います。クロスフェダーは少しガリ音が有ります。#ベスタクス#VestaxDJミキサー【注意事項】お取引でのトラブルを防止する為、必ず最後までお読み頂き、ご納得頂ける方のみ購入お願い致します。※新品同様を求める方、神経質な方、細かい傷が気になる方はご遠慮下さい。種類···DJミキサー