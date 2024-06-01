マクダビッド　HEX ガードショーツ　S

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商品詳細
サッカーでGKをしていた時に着用していました。土のグラウンドでしたがこれを履くと腰回りが全く痛くなく快適でした！状態は写真の通りです。まだまだ着用していただけます！バッドのヘタリはございません。是非どうぞ！丈···半ズボン・ハーフパンツカラー···ブラック種類···その他サイズ···S
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