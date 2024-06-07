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テニス　全豪オープン　1997年　記念　Tシャツ　オーストラリア
商品番号 E19190223243
商品名

テニス　全豪オープン　1997年　記念　Tシャツ　オーストラリア
ブランド名 Espare
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1997年　全豪オープンテニス(1997年1月13日から26日にかけて開催)メルボルンの「メルボルン・パーク・ナショナルテニスセンター」で購入しました男子シングルス優勝ピート・サンプラス　（優勝、3年ぶり2度目）マイケル・チャンゴラン・イワニセビッチボリス・ベッカーなど出場の回女子シングルスマルチナ・ヒンギスヒンギスがスイス人選手として男女通じて史上初、グランドスラムシングルスオープン化以降最年少となる16歳3ヶ月での優勝を達成した数回着用しましたので、中古であることをご理解ください。※今回帽子は出品していませんが、気になる方はコメント下さい。
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