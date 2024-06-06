スリクソン Z765 シリーズ オデッセイ ゴルフ 初心者向け クラブ セット

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ご覧頂きありがとうございます。◆豪華大人気のオシャレなSRIXONのセットです。余計なクラブを抜いてコストを安くしていますが、必要にして充分なセット内容になっています。安定して100を切るまではこのセットで充分に練習出来ます！見た目もカッコいいモデルで揃えています。初心者の方はもちろん、中級者の方にも長く愛用できるカッコよさ抜群の本格高性能セットになります。◆1WSRIXONZ765ロフト9.5度フレックスS純正Miyazakiシャフト、ヘッドカバーあります。使用感や擦り傷、当たり傷などありますが、まだまだ使えるレベルです。◆5W-19SRIXONF6519度フレックスS純正Miyazakiシャフトヘッドカバーあります。あたりキズ、擦れキズ等ありますが、まだまだ使えるレベルです。◆アイアン5番～9番PWSRIXONZR-700FORGEDフレックスS純正DynamicGoldS200スチールシャフト。全体的に使用感あります。あたりキズ、擦れキズなどありますが、まだまだ使えるレベルです。◆SWClevelandREG.58852純正DynamicGoldS200スチールシャフト。全体的に使用感あります。あたりキズ、擦れキズなどありますが、まだまだ使えるレベルです。◆パターODYSSEYVERSAV-LINEあたりキズ、擦れキズなどありますが、まだまだ使えるレベルです。ヘッドカバーと人気の太いグリップ付きです。◆バックSRIXON2点式キャディーバッグシンプルでかっこイいいモデルです。やや使用感が見られますが、まだまだ使えるレベルです。