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ジオブレイク80S
商品番号 M64605955704
商品名

ジオブレイク80S
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 5,990 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。◎商品について即購入OKです。YONEXヨネックスGEOBREAK80SジオブレイクG1軟式ラケットラケットを収納できる袋お付け致します。◎外観の状況トップに多少の傷はございますが目立たない程度です。くわしくは写真をご覧ください。ストリングはライジングストーム28ポンドです。◎保管状況暗所で保管しておりました。喫煙者・ペットなどいない環境です。◎その他商品は丁寧に梱包し、迅速に発送させて頂きます。よろしくお願い致します。#YONEX#GEOBREAK#ヨネックス#ジオブレイク#80S#軟式ラケット#テニス
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