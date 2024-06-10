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エンジェルススタジアム配布品　大谷翔平選手　13奪3振記念　ボブルヘッド
商品番号 R70838628069
商品名

エンジェルススタジアム配布品　大谷翔平選手　13奪3振記念　ボブルヘッド
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 5,280 円
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商品詳細

2022年6月22日対ロイヤルズ戦において108球を投げ8回を2安打13奪三振無失点に抑え5－0のスコアで6勝目を挙げました。1試合13奪三振はメジャー自己最多となり、それを記念して作られたボブルヘッドです。そして2023年4月8日　対ブルージェイズ戦にて球場配布品となります。現地アナハイムエンジェルス球場でしか手に入れることができない激レアな一品です。#大谷翔平選手#エンジェルス#ボブルヘッド#超レア#球場配布品
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