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セ・リーグ優勝記念 帽子2023 阪神タイガース　キャップ　優勝　記念　新品
商品番号 G63973226235
商品名

セ・リーグ優勝記念 帽子2023 阪神タイガース　キャップ　優勝　記念　新品
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 1,949 円
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商品詳細

ARE達成！阪神　ミズノ公式　キャップ前立てに「優勝ロゴ」、側面に「ARE」をあしらった帽子※サイズは、F（フリー）（頭周り：55～59cm、庇長さ：7cm）　サイズF（フリー）サイズ（頭周り：55～59cm、庇長さ：7cm）※アメリカンバンド調整あり素材綿100％#阪神 #阪神タイガース #パスケース #ポーチ #バッグチャーム #マスコット #キーホルダー #非売品 #野球 #レア
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