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岡田彰布　阪神タイガース　公式球　4名　直筆サイン 4名　本物
商品番号 J85663866905
商品名

岡田彰布　阪神タイガース　公式球　4名　直筆サイン 4名　本物
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 25,004 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛布雅之　小林繁　岡田彰布　真弓明信40年ぐらい前のものです。当時阪神球団の計らいで甲子園球場のベンチで本人から頂きました。断捨離のため、処分します。ボールケースは、付きません。カラー...ホワイト野球チーム...阪神タイガース
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