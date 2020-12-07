イチロー　2005年　オールスターゲーム　オーセンティックユニフォームサイン入り

野球チーム...大リーグ・MLBイチロー選手 シアトル・マリナーズ時代 2005年オールスターゲーム オーセンティックユニフォーム2007年 1500安打記念 ミズノ バット 限定ユニフォーム 51枚限定 直筆サイン入りバット 51本限定 直筆サイン入りユニフォーム 未使用タグ 改ざん防止ホログラム 証明書 付きバット 改ざん防止ホログラム 証明書付き ユニフォーム 肩から袖に色褪せがあります(写真7、8枚目)未使用 新品ですが素人保管の為に多少の汚れ(色褪せ)がありますのでご理解の上にご購入お願いいたします。ユニフォームは折り畳んで箱に入れて発送となります。バットはアクリルケースに入れて発送となります。購入後のキャンセル、返品は受けれません。高額な商品となりますので画像確認の上に納得してご購入お願いいたします。#イチロー#直筆サイン#オールスター#バット#限定#メジャーリーグ



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