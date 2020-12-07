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イチロー　2005年　オールスターゲーム　オーセンティックユニフォームサイン入り
商品番号 R82105258344
商品名

イチロー　2005年　オールスターゲーム　オーセンティックユニフォームサイン入り
ブランド名 マジェスティック
特別価格 税込 54,809 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野球チーム...大リーグ・MLBイチロー選手　シアトル・マリナーズ時代　2005年オールスターゲーム　オーセンティックユニフォーム2007年　1500安打記念　ミズノ　バット　限定ユニフォーム　51枚限定　直筆サイン入りバット　51本限定　直筆サイン入りユニフォーム　未使用タグ　改ざん防止ホログラム　証明書　付きバット　改ざん防止ホログラム　証明書付き　ユニフォーム　肩から袖に色褪せがあります(写真7、8枚目)未使用　新品ですが素人保管の為に多少の汚れ(色褪せ)がありますのでご理解の上にご購入お願いいたします。ユニフォームは折り畳んで箱に入れて発送となります。バットはアクリルケースに入れて発送となります。購入後のキャンセル、返品は受けれません。高額な商品となりますので画像確認の上に納得してご購入お願いいたします。#イチロー#直筆サイン#オールスター#バット#限定#メジャーリーグ
http://narcologia.ru/goods/reproduce406655.html
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