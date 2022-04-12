【限定/非売品】大谷翔平　クリアバッグ　エンゼルス

2023/4/9エンゼルスタジアムで開催されたエンゼルスvsブルージェイズの試合で先着25,000人限定で配布された大谷翔平のクリアバックです。未使用ですが、裸の状態で配布されていましたので、初期のシワや汚れ等をご理解できる方のみご購入をお願いします。縦x横x厚み :約320mmx約320mmx約165mmMLB観戦を予定されてる方は、エンジェルススタジアムを含め、透明なバック、小さなウエストポーチ以外は、持込バック制限が多くこちらのトートバッグは、ある意味、球団公認の持込可能バッグとなります。#大谷翔平#大谷#エンゼルス#Angeles#ロサンゼルス#アナハイム#メジャーリーグ#MLB#バッグ#バック#ボブルヘッド#バブルヘッド#首振り#人形#ラリーモンキー#WBC#侍JAPAN



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