レフティ　コブラ　エアロジェット　ドライバー　10.5度

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商品詳細
種類···ドライバー利き手···左(レフティ)シャフト ツアーadコブラ 6s買い替えの為出品します。キズはありますが使用には問題ございません。シャフト、グリップは綺麗です。よろしくお願いします。
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