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オリックスバファローズ バック
商品番号 T55297372771
商品名

オリックスバファローズ バック
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オリックスバファローズが10年程前に企画販売した、実使用ユニフォームの生地をそのまま使用したバックです。西川投手と横山捕手を組み合わせたバージョンです。購入後西川投手と横山捕手にサインをいただきました。買いはしましたが、ちょっと恥ずかしくて使用できずずっと押し入れにしまってあったので綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/competitive498481.html
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