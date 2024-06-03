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☆専用☆サンフレッチェ広島　記念フォトフレーム
商品番号 X21614963902
商品名

☆専用☆サンフレッチェ広島　記念フォトフレーム
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンフレッチェ広島の記念フォトフレームのセットです。写真２、３枚目:ゼロックススーパーカップ記念フォトフレーム（非売品）写真４枚目:水本裕貴J1４００試合出場記念フォトフレーム（ユニフォームの切れ端付き）写真５枚目:水本裕貴３００試合出場記念フォトフレーム（スパイクの切れ端、直筆サイン入り）※サインは練習場で頂いたものです。写真６枚目:ミキッチメモリアルフォトフレーム（ユニフォームの切れ端付き）写真７枚目:服部公太３５０試合出場記念フォトフレーム（スパイクの切れ端、直筆サイン入り）※サインは練習場で頂いたものです。総額約３００００円の物になります。（非売品を除く）リーグ...J1
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