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ハロウィンちゃん 無属性ぬい 自作ぬい ハンドメイド ぬいぐるみ ハロウィン
商品番号 R73915448863
商品名

ハロウィンちゃん 無属性ぬい 自作ぬい ハンドメイド ぬいぐるみ ハロウィン
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 1,950 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全て手縫い、手刺繍で作成致しました。素人の為縫いつけが甘い部分等あると思います。前髪は縫い付けてあります。身長約15cm骨なし使用素材クリスタルボア使用型紙絃巴様の型紙をお借りしております。(足長15cm)チークタミヤウェザリングマスター〇Instagram、Twitter(X)等のSNSに投稿などして頂いて構いませんが自作発言はご遠慮ください。また製作者の記載は任意で大丈夫です。〇性別、名前は特に決めていないので購入者様に決めて頂けると幸いです·͜·
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