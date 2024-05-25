ロラライハリス☆特別価格プードルファーショルダーバック

今年もプードルファーバック数点のみ作成してみました。此方はワンショルダー、短いプードルファーハンドルと簡単なブラックショルダー紐お付けします。此方は背面に刺繍をつけ忘れてしまいましたなのでプードルファーで手の掛かるクロスステッチ刺繍ですが特別価格で出品致しました。丁度手頃なsizeで間口にもマチが有るので見た目より荷物入りますメッセンジャー的な使い方も出来るかな？と思います。持ち手がワンハンドルでもショルダーでも使って頂ける仕様にしています。お好きな時にお好きな持ち手で幅少し広目でワンハンドル少し細目で調整可能ショルダー紐全体に接着芯を貼っています仕上がりはフカフカです写真は荷物入れた状態で参考です間口30センチファスナー内側1ヵ所ポケットsize一番広い橫36#20#8素人の作品です御理解頂けます方に



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