＊オーダー窓口＊　ラミネート生地

こちらはラウンドファスナー財布L字ファスナー財布のオーダー窓口です。只今写真のラミネート生地でのオーダー受付中です長財布、L字長財布のサイズ縦10㎝ 横20㎝小財布、L字小財布縦9㎝ 横14㎝他のサイズに変更などは今回はお受け不可です。*仕上がりまでに少しお時間を頂きますお待ち頂ける方にお願いいたします(*^^*) *ラウンドファスナー長財布*1.カード入れ×12小銭入れ×13000円2.カード入れ×12小銭入れ×1仕切りポケット×13300円3.カード入れ×12カード入れの後ろフリーポケット小銭入れ×1仕切りポケット×13500円4.カード入れ×12カード入れの後ろフリーポケット小銭入れ×1仕切りポケット×1外ポケット3800円ラウンドファスナー小財布5.カード入れ×6小銭入れ×12500円6.カード入れ×6小銭入れ×1仕切りポケット×12800円7.カード入れ×1カード入れの後ろフリーポケット小銭入れ×1仕切りポケット×13000円8.カード入れ×6カード入れの後ろフリーポケット小銭入れ×1仕切りポケット外ポケット3300円9.カード入れ×6カード入れの後ろフリーポケット小銭入れ×1外ポケット3000円L字ファスナー長財布10.カード入れ×12 小銭入れ 2800円11.カード入れ×12 カード入れの後ろフリーポケット 小銭入れ 3000円12.カード入れ×12カード入れの後ろフリーポケット小銭入れ外ボケット×1 3500円L字ファスナー小財布13.カード入れ×6 小銭入れ 2000円14.カード入れ×6 カード入れの後ろフリーポケット 小銭入れ 2300円15.カード入れ×6 カード入れの後ろフリーポケット 小銭入れ 外ポケット×1 2500円内側の生地はこちらで決めさせて頂きます細かい指定、柄の指定はお受けできない場合もございますのでよろしくお願いいたします



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