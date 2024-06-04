INDIANJEWELRY

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商品詳細
Hopi(ホピ族）チェーン 56cm種類···ネックレスカラー···シルバー素材···シルバー使用感が少々御座いますが、問題のあるようなダメージや汚れは見当たりません。●中古品ですので、品質（傷、汚れ、色合い等）に神経質な方の入札は、ご遠慮お願いいたします。●すり替え防止のため、ノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。また、商品は全て現状渡しですので、出荷後の性能や品質保証は出来かねます。ご了承下さい。●決済確認後、1日～2日以内の発送を心がけておりますが、個人出品のため、若干の発送遅延が発生する可能性もございます。
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