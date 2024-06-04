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手作りパッチワークキルト　トートバック　ギンガムチェックABC柄
商品番号 Q68523266337
商品名

手作りパッチワークキルト　トートバック　ギンガムチェックABC柄
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 20,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

手作りパッチワークキルト　トートバック　ギンガムチェックABC柄形···トートバッグカラー···レッド柄・デザイン···チェック素材···木綿ソーイングショップのキットで作成しました。完成までに￼に5年間かかりました。家の中で短期間使用おりましたが、どの様に使用するのが良いのかと、その後保管しておりました。ステッチ内容や、新しい作品作りの参考にして頂くのも良いかと思います。窓辺の撮影で、鮮やかな写真になっておりますが、少しくすんだ赤色で、最後の写真がイメージに近いです￼。中古になります。畳んで発送いたします。￼よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stair538400.html
http://narcologia.ru/goods/injure854267.html
http://narcologia.ru/goods/slide453787.html
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