手作りパッチワークキルト　トートバック　ギンガムチェックABC柄

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商品詳細
手作りパッチワークキルト トートバック ギンガムチェックABC柄形···トートバッグカラー···レッド柄・デザイン···チェック素材···木綿ソーイングショップのキットで作成しました。完成までに￼に5年間かかりました。家の中で短期間使用おりましたが、どの様に使用するのが良いのかと、その後保管しておりました。ステッチ内容や、新しい作品作りの参考にして頂くのも良いかと思います。窓辺の撮影で、鮮やかな写真になっておりますが、少しくすんだ赤色で、最後の写真がイメージに近いです￼。中古になります。畳んで発送いたします。￼よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/stair538400.html
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