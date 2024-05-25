- ホーム
- >
- インテリア・住まい・小物
- >
- ソファ/ソファベッド
- >
- ソファセット
- >
- ニトリ 3人掛けソファ ターゴイスブルー
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
カラー···ターゴイスブルークッション2個セットヘッドレスト2個※こちらは美品です主な素材：ポリエステルサイズ(約)：幅57×奥行14×高さ78.5cm重量：約1.5kgソファ主な素材：ポリエステルサイズ(約)：幅180×奥行80×高さ78cm重量：約49kg※スツールは売れました。付属しません。３年間使用しまして、一応ソファはカバーをして使用していましたが全体的に毛玉があります！毛玉取りである程度は取れるかと思いますが…当方千葉県千葉市です。直接取引も考えていますのでご相談ください。
http://narcologia.ru/goods/protein592234.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric620345.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox891839.html
http://narcologia.ru/goods/protein592234.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric620345.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox891839.html
3人掛けソファ（クッション1個付） Nポケット A13 DR－TBL ターコイズ ...
3人掛けソファ（クッション1個付） Nポケット A3 DR－TBL ターコイズ ...
ニトリ 3人掛けソファー ターコイズブルー 布 NポケットA13 幅187 ...
3人掛けソファ（クッション1個付） Nポケット A12 H－LO DR－TBL ...
ニトリ 3人掛けソファー ターコイズブルー 布 NポケットA13 幅187 ...
スマホで購入】ニトリ 3人掛けソファー ターコイズブルー 布 Nポケット ...
スマホで購入】ニトリ 3人掛けソファー ターコイズブルー 布 Nポケット ...
3人掛けソファ（クッション1個付） NP A4R DR－TBL/LBR ターコイズ ...
ニトリ 3人用布張りソファ ターコイズブルー おまけでカバー付き ニトリ 高質
ニトリ ソファ カウチソファ ターコイズ | labiela.com
ニトリ - ニトリ 3人掛けソファ ターコイズブルーの通販｜ラクマ
3人用布張りソファ(NポケットA3 DR-TBL)通販 | ニトリネット【公式 ...
2人用布張りソファ(NポケットA13 DR-TBL)