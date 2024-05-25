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ニトリ　3人掛けソファ ターゴイスブルー
商品番号 P46992589133
商品名

ニトリ　3人掛けソファ ターゴイスブルー
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 12,464 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ターゴイスブルークッション2個セットヘッドレスト2個※こちらは美品です主な素材：ポリエステルサイズ(約)：幅57×奥行14×高さ78.5cm重量：約1.5kgソファ主な素材：ポリエステルサイズ(約)：幅180×奥行80×高さ78cm重量：約49kg※スツールは売れました。付属しません。３年間使用しまして、一応ソファはカバーをして使用していましたが全体的に毛玉があります！毛玉取りである程度は取れるかと思いますが…当方千葉県千葉市です。直接取引も考えていますのでご相談ください。
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