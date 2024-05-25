ニトリ　3人掛けソファ ターゴイスブルー

カラー···ターゴイスブルークッション2個セットヘッドレスト2個※こちらは美品です主な素材：ポリエステルサイズ(約)：幅57×奥行14×高さ78.5cm重量：約1.5kgソファ主な素材：ポリエステルサイズ(約)：幅180×奥行80×高さ78cm重量：約49kg※スツールは売れました。付属しません。３年間使用しまして、一応ソファはカバーをして使用していましたが全体的に毛玉があります！毛玉取りである程度は取れるかと思いますが…当方千葉県千葉市です。直接取引も考えていますのでご相談ください。



3人掛けソファ（クッション1個付） Nポケット A13 DR－TBL ターコイズ ...



3人掛けソファ（クッション1個付） Nポケット A3 DR－TBL ターコイズ ...



ニトリ 3人掛けソファー ターコイズブルー 布 NポケットA13 幅187 ...



3人掛けソファ（クッション1個付） Nポケット A12 H－LO DR－TBL ...



ニトリ 3人掛けソファー ターコイズブルー 布 NポケットA13 幅187 ...



スマホで購入】ニトリ 3人掛けソファー ターコイズブルー 布 Nポケット ...



スマホで購入】ニトリ 3人掛けソファー ターコイズブルー 布 Nポケット ...



3人掛けソファ（クッション1個付） NP A4R DR－TBL/LBR ターコイズ ...



ニトリ 3人掛けファブリックソファー Nポケット FM-TBL ターコイズ ...



ニトリ 3人掛けソファー ターコイズブルー 布 NポケットA13 幅187 ...



ニトリ 3人用布張りソファ ターコイズブルー おまけでカバー付き ニトリ 高質



ニトリ ソファ カウチソファ ターコイズ | labiela.com



ニトリ - ニトリ 3人掛けソファ ターコイズブルーの通販｜ラクマ



3人用布張りソファ(NポケットA3 DR-TBL)通販 | ニトリネット【公式 ...



2人用布張りソファ(NポケットA13 DR-TBL)