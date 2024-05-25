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【MODERN DECO/モダンデコ】sanctum/サンクタム ソファ
商品番号 S68983366993
商品名

【MODERN DECO/モダンデコ】sanctum/サンクタム ソファ
ブランド名 モダンデコ
特別価格 税込 11,024 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【MODERNDECO/モダンデコ】sanctum/サンクタム2人掛ソファ【サイズ】W186×D80×H74(SH:36.5)cm【重量】約27kg主な張り地...布・コーデュロイテイスト...インダストリアル,モダン※転居が近いため、金額に関わらず近日中に売れなければ出品取消いたします。モダンデコ製の2人掛コーデュロイソファです。公式で2人掛表記ですが、サイズ的には3人座れます。昨年12月頃購入し使用していましたが、転居に伴い手放します。購入から1年経っておらず至って通常に使用していたのみ、ペット・タバコ歴ございません。出品時点でのフレームの軋み、変形ございません。金属製ですので少しモノが当たった引っかき傷や、ボルトは無加工なので表面に少しサビが見られます。クッションのヘタりについては感覚が人によりますので、お写真にて状態ご確認ください。保証書はございません。発送には梱包・発送たのメル便を使用いたします。ご検討よろしくお願い申し上げます。
http://narcologia.ru/goods/assessor541203.html
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