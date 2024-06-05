

1970年代 ルーニーテューンズ ペプシ ぺぺルピュー＆ダフィーダック 水やり | フリマアプリ ラクマ



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1970年代にアメリカでノベルティや販促品として流通していたビンテージのガラスコップです。ワーナーブラザーズのルーニー・テューンズとペプシグラスのコラボは、アメリカでもビンテージとして大変人気なので価値が落ちる事はないでしょう。ぺぺルピューとダフィーダックが水やりでコミカルに描かれています。70年代らしい直線状のフォルムでたっぷり飲める約480mlの容量が魅力！ワーナーブラザーズなどのキャラクターシリーズはリビー社やブロックウェイグラスカンパニーの製造が多いです。【状態】・ワレやカケがなく全体的にきれいな状態です・使用感のないコンディションです【サイズ】約7.5x7.5x15.5cmアンティーク・ビンテージの古い品となりますので、製造当初のダメージやエラーは味のあるオリジナル品としてご理解頂けますようよろしくお願い致します。#アメリカのアンティーク食器整理中#ゆうさんのアメリカンアイテムグラス/カップ/酒器···コップ素材···ガラス