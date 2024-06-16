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[65870]ヴィンテージ ネストテーブル
商品番号 Q89937726375
商品名

[65870]ヴィンテージ ネストテーブル
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 19,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ（単位mm）-幅560奥行き405高さ515主な素材-チーク特記事項-構造上の理由により、微細なグラつきがありますブランド：ジープランG-PLANデザイナー：-年代：-コンディション：★★★★目立った傷や汚れなし＊北海道・沖縄への配送不可(詳細はプロフィールへ)＊ヤマト宅急便またはヤマトホームコンビニエンスで配送します英国ミッドセンチュリーを代表する人気ブランドG-PLAN(ジープラン)による、ヴィンテージネストテーブルです。バリエーション豊かなデザインで人気の高いG-planのネストテーブル。その中でも特にプレーンな印象で、貫の部分につけられた緩やかなアールがアクセントになっています。シンプルさの中にもさりげない個性が光る一品です。
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