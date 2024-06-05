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リチャードジノリ ベッキオホワイト コーヒー\u0026ティー カップ\u0026ソーサー2客
商品番号 E45014169532
商品名

リチャードジノリ ベッキオホワイト コーヒー\u0026ティー カップ\u0026ソーサー2客
ブランド名 リチャードジノリ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリアリチャードジノリRichardGinoriのベッキオホワイトのカップ\u0026ソーサーのセットです。①ベッキオホワイトコーヒーカップ\u0026ソーサー（デミタスサイズでは有りません）口径8㎝　高さ7.4㎝ソーサー15㎝②ベッキオホワイトティーカップ\u0026ソーサー口径9.2㎝　高さ5.7㎝　ソーサー15㎝コンディションは特筆すべきダメージもなく、良いコンディションだと思います。コーヒー\u0026ティーのベッキオホワイトペアです。どうぞご検討よろしくお願いいたします‼️お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ)カラー...ホワイトグラス/カップ/酒器...コーヒーカップ＆ソーサー素材...陶磁器(セラミック)
http://narcologia.ru/goods/scissoring382596.html
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