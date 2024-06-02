ミルクガラス　ミルクピッチャー　USAヴィンテージ

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商品詳細
ヴィンテージのミルクピッチャーです。キュリオケースに入れて保管してあります。幅105mm奥行77mm高さ90mm容量150ml
http://narcologia.ru/goods/tenet4463.html
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