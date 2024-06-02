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ミルクガラス　ミルクピッチャー　USAヴィンテージ
商品番号 N11430596685
商品名

ミルクガラス　ミルクピッチャー　USAヴィンテージ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヴィンテージのミルクピッチャーです。キュリオケースに入れて保管してあります。幅105mm奥行77mm高さ90mm容量150ml
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