i▽【美品】昭和西川 ムアツふとん ベッド シングル 三つ折り 一人暮らし

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【美品】昭和西川ムアツふとんベッドシングル寝具一人暮らし昭和西川のムアツふとんになります。三つ折りタイプなので場所を取らず収納でき、快適にご使用できます。●状態●全体簡易クリーニング済みです。お品物はほぼ未使用に近い状態です。多少のスリキズ等ございますので、画像をご確認頂き、ご理解いただける方に購入ご検討お願い致します。●サイズ約●90×910×2000mm三つ折り時:66.4×27×26.4※多少の誤差はご了承くださいませ。※あくまでも中古品でございますので、ご理解いただける方のお求めをよろしくお願いいたします。NCー▽052002