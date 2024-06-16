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ノリタケ クラフトーン 6客セット
商品番号 C59412059681
商品名

ノリタケ クラフトーン 6客セット
ブランド名 ノリタケ
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズカップ口径9センチ高さ6センチソーサー直径14.5センチ高さ２センチソーサーの裏には釜で焼くときにできるエクボがあります。自宅での長期保管の為、神経質な方や完璧を求められる方はご購入をご遠慮ください。専用の箱はございません。※しっかりと梱包をしていきますが、運搬中の破損に関しては責任を取れませんのでご了承ください。
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