ノリタケ クラフトーン 6客セット

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商品詳細
サイズカップ口径9センチ高さ6センチソーサー直径14.5センチ高さ２センチソーサーの裏には釜で焼くときにできるエクボがあります。自宅での長期保管の為、神経質な方や完璧を求められる方はご購入をご遠慮ください。専用の箱はございません。※しっかりと梱包をしていきますが、運搬中の破損に関しては責任を取れませんのでご了承ください。
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