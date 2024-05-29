オールドバカラ　ワイングラス

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高さ13.6cm口径6.0cm1936年以前の制作バカラマークなし鑑定書は写真最後に添付しています鑑定書のコピーを同梱しますお箱はございません割れカケチップや目立つ傷などはございません。保管品にご理解ある方にお願い致します完品をお望みの方はたいへん恐れ入りますが、お控えくださりますようお願い致します