IKEA ベッドフレーム シングル(ヘッドボード付)

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※千葉県内のみ配送組み立て致します※※ベットフレームのみの販売です※使用期間は約半年ほどです。急遽引っ越すことになり手放す決断に至りました。特長:ヘッドボード付き,布張りヘッドボードの素材:生地張りヘッドボードコンパクトな居住スペースに最適です。心地よいベッドとソファが1台に!このベッドフレームは全面布張りです。ヘッドボードのある快適なコーナーは読書や映画鑑賞にぴったりです。