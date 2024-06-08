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IKEA ベッドフレーム シングル(ヘッドボード付)
商品番号 C94220482250
商品名

IKEA ベッドフレーム シングル(ヘッドボード付)
ブランド名 イケア
特別価格 税込 9,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※千葉県内のみ配送組み立て致します※※ベットフレームのみの販売です※使用期間は約半年ほどです。急遽引っ越すことになり手放す決断に至りました。特長:ヘッドボード付き,布張りヘッドボードの素材:生地張りヘッドボードコンパクトな居住スペースに最適です。心地よいベッドとソファが1台に!このベッドフレームは全面布張りです。ヘッドボードのある快適なコーナーは読書や映画鑑賞にぴったりです。
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