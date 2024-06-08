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ニトリ　Nシールド ビット3KD BK 2人用
商品番号 D31886088002
商品名

ニトリ　Nシールド ビット3KD BK 2人用
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 11,824 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニトリ傷・汚れに強い合成皮革2人用ソファ(Nシールドビット3KDBK）参考画像ニトリHPよりhttps://www.nitori-net.jp/ec/product/1154046/2022年初め頃の購入だったかと思います。本体の写真はコメントいただいた際にお見せします。9/29終日9/30朝10時まで上記であれば直接受け取りに来ていただける方でお願いいたします。
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