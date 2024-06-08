ニトリ ソファー 3人用(引き取り限定)

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商品詳細
ニトリのソファー3人用色はベージュです。サイズは(横)約220cm(縦)約85cmソファー向かって左側の長い部分は約160cm※160cmある長い部分のマット下は分割しています。オットマン約60cm×約50cm室内犬を飼っており、通常時はカバーを掛けていました。頻繁に掃除機をかけていますが、取りきれない毛などがあるかもしれません。その点につきましてはご了承下さい。発送は致しません。引き取りのみの対応とさせて頂きます。また、平日は仕事のため、土.日曜日の受け渡しとさせて頂きます。ご了承ください。
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