221★送料設置無料 美品 カリモク チターノ レザーソファ 2人掛け 安い

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管理番号33.0こちらの商品は箱根別荘保管品となります。この商品は【送料設置無料】【階段運搬無料】【東京】【神奈川】【埼玉】【千葉】限定配送の商品になります★千葉、埼玉は対応できないエリアもございますので購入希望の際はコメントにて地域をお伝えくださいませ。【メゾネットタイプは搬入できません】のでご了承下さいませ。あくまで中古品なのでご理解宜しくお願い致します。搬出時の小さなスレ、傷などある商品もありますので、神経質は方は購入はご控えくださいませ。高さ 770横幅 1720床からの高さ 380座面の奥行き 480★商品の流れ★別荘の持ち主の商品の為に、前の販売元などは詳しくわかりませんので質問はご控えくださいませ。その他にもオールジャンルで出品大型冷蔵庫ドラム式洗濯機レンジ炊飯器ガスコンロテレビヒーター食器棚ソファーダイニングセットマットレスタンスなども販売予定なので宜しくお願い致します。購入コメントスタッフ一同お待ちしております。他のサイトにも多数販売しているので早めの購入検討宜しくお願い致します★コメント例購入希望神奈川県横浜市