DISH// サイン入りチェキ 北村匠海 矢部昌暉 橘柊生 泉大智

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キャンペーンで当選したDISH//4人のサイン入りチェキです。届いままの状態で保管しておりました。質問、写して欲しいところ等ございましたら、すぐに対応させていただきます。なければ即購入可能です。別で出品してるものと合わせてご購入頂ける場合、購入前にお声がけ頂ければ多少のお値下げ可能です。