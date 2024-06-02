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中国 景徳鎮 製　茶器セット 煎茶道具 青花 染付 急須 1点、湯呑み5点セット
商品番号 F80643595786
商品名

中国 景徳鎮 製　茶器セット 煎茶道具 青花 染付 急須 1点、湯呑み5点セット
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 1,892 円
在庫状況 あり

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商品詳細

値下げいたしました。ご覧いただきありがとうございます。中国景徳鎮製　茶器セット煎茶道具青花染付急須1点、湯呑み5点セット　中国茶器透かし名窯　青花蛍手　骨董品　サイズ・用途・正式名称等すべてにおいて写真でご判断の上、自己責任でのご検討・ご購入をお願い致します。中古品である事を良くご理解の上、御検討くださいます様お願い申し上げます。神経質な方・完璧をお求めの方は購入を御遠慮ください。写真の写ったものがすべてになります。画像にてご確認ご判断ご理解の上ご購入をお願いします。
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