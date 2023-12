RELAX FORM モントベーネ　3Pソファー【お値下げ】

6年前に家具の大正堂で購入。しかし2年前に他のソファーを購入したので、寝室に置いてあり、使ってませんので、出品します。使ったのは実質4年くらいです。ファブリックソファー幅 175高さ84(背もたれのクッションまで入れて)写真3枚目の様にソファー本体よりクッションが大きいです。奥行83※素人採寸のため、誤差はご了承ください。3人掛けでも175cmとコンパクトです。肘を細くデザインしているので、十分な座面幅を確保しています。家具屋さんで購入しているので、座り心地も良く、しっかりとした作りです。写真に載せた様にソファーの足は傷があります。カバーは外して洗えます。中古になりますが、夫婦2人で使っていたので、キレイな状態かと思います。送料18500円込みのお値段になります。



