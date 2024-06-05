【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド

【商品仕様】素材：スチールカラー：ホワイトWF303621BAA商品サイズ：幅214（宮を含む）×奥行104.5×高さ150.5cm梱包数：1梱包サイズ：幅123×奥行39×高さ25.5cm重量（Netweight）：38kg重量（Grossweight）：40kg耐荷重：約150KG生産国：中国組立品/完成品：組立品【多機能宮棚】スマートフォンや時計などの小物を置ける便利な設置が詰め込まれています。コンセント付きで、お休みしながらスマートフォンやipadを充電することができます。【ベッド下空間】ベッドの下は二段階の収納棚が設置しています。生活空間や収納スペースとして活用できます。【安全安心】耐荷重150kg。直径5cmの支柱のパイプは、スリムながらもしっかりと支えます。身体を支えるメッチュの床には16のスチール製のバーで支えて、安心感を与えます。【優れた通気性】よい通気性は布団を守ります。一年中快適に眠れます。



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