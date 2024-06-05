  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
商品番号 G61030263706
商品名

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
ブランド名 Gspare
特別価格 税込 11,175 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【商品仕様】素材：スチールカラー：ホワイトWF303621BAA商品サイズ：幅214（宮を含む）×奥行104.5×高さ150.5cm梱包数：1梱包サイズ：幅123×奥行39×高さ25.5cm重量（Netweight）：38kg重量（Grossweight）：40kg耐荷重：約150KG生産国：中国組立品/完成品：組立品【多機能宮棚】スマートフォンや時計などの小物を置ける便利な設置が詰め込まれています。コンセント付きで、お休みしながらスマートフォンやipadを充電することができます。【ベッド下空間】ベッドの下は二段階の収納棚が設置しています。生活空間や収納スペースとして活用できます。【安全安心】耐荷重150kg。直径5cmの支柱のパイプは、スリムながらもしっかりと支えます。身体を支えるメッチュの床には16のスチール製のバーで支えて、安心感を与えます。【優れた通気性】よい通気性は布団を守ります。一年中快適に眠れます。
http://narcologia.ru/goods/Stanford253873.html
http://narcologia.ru/goods/passivity243283.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose904440.html

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納 子供ベッド 子供部屋 スチール 耐震 ベッド シングル パイプベッド パイプ 収納付き ラック付き (ホワイト)

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
Kennkari ロフトベッド パイプベッド 収納棚 シングルベッド デスク付き 二段ベッド コンセント付き ハイタイプ ベッド 子供ベッド コンセント付き二段ベッド ベッドフレーム 省スペース 北欧風 耐震 金属 はしご (タイプ A ブラック)

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
LAONID ロフトベッド シングル パイプベッド 収納棚 デスク付き 北欧風 コンセント付き 収納 子供ベッド 耐震 ベッド パイプ 金属 はしごロフトベッド シングル パイプベッド 収納棚 デスク付き 北欧風 コンセント付き 収納 子供ベッド 耐震 ベッド パイプ 金属 はしご (ブラック)

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
ロフトベッド階段付き パイプベッド シングル コンセント付き 収納 ...

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
Amazon｜パイプベッド シングル コンセント付き 高いベッド ロフト ...

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
ロフトベッド シングル パイプベッド デスク付き コンセント付き 収納 ...

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
ロフトベッド,階段付き,パイプベッド,シングル,コンセント付き,収納 ...

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
ロフトベッド シングル ロータイプ 宮棚 2口コンセント付 収納 2WAY ...

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
ロフトベッド シングル ロータイプ 宮棚 2口コンセント付 収納 2WAY ...

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納 子供ベッド ...

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
ロフトベッド,階段付き,パイプベッド,シングル,コンセント付き,収納 ...

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
ロフトベッド パイプベッド シングル コンセント付き デスク付き 収納 ...

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
Amazon｜パイプベッド システムベット ロフトベッド シングル ...

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
階段付きパイプベッド シングル コンセント付き収納子供ベッドスチール ...

【ホワイト】パイプベッド ロフトベッド シングル コンセント付き 収納子供ベッド
ロフトベッド シングル ミドルタイプ 宮棚 2口コンセント付 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru