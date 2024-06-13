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商品詳細
カラー···グレーサイズ···4人掛け～（201cm～）引っ越しに伴い出品します。購入から1年ほどです。状態は綺麗です。ソファカバーは丸洗い可能でお洗濯してから発送いたします。お値段交渉も可能です。購入される前にまずはご連絡いただければと思います。
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