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カウチソファ
商品番号 C51460971050
商品名

カウチソファ
ブランド名 Cspare
特別価格 税込 27,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···グレーサイズ···4人掛け～（201cm～）引っ越しに伴い出品します。購入から1年ほどです。状態は綺麗です。ソファカバーは丸洗い可能でお洗濯してから発送いたします。お値段交渉も可能です。購入される前にまずはご連絡いただければと思います。
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