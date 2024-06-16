サイズ：高さ１０５ｃｍ×奥行８５ｃｍ×幅８０ｃｍアメリカのクラフトマン達によって作られた、オーダーメイドのソファと聞いております。引っ越し先に置けないので、処分することに決めました。状態ですが、あまり使用していなかったのでへたりは一切ありません。また、大きなほつれなどもありません。座り心地は、ウィングバックになっており、包まれるような感覚で、座面のテンションもかなり良く、他のソファと一線を画します。さすがアメリカ製といった感じです。くつろぐには最高のソファかと思います。どなたかお使い頂けると嬉しいです。札幌からになります。引き取りができる方でお願いします。近くであれば配送できます。



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LEXINGTON UPHOLSTERY ◇ソファ◇アメリカ製◇レキシントン | labiela.com



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2023年最新】アメリカ製 ソファの人気アイテム - メルカリ



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