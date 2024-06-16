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LEXINGTON UPHOLSTERY ◇ソファ◇アメリカ製◇レキシントン
商品番号 V84263720027
商品名

LEXINGTON UPHOLSTERY ◇ソファ◇アメリカ製◇レキシントン
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 23,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ：高さ１０５ｃｍ×奥行８５ｃｍ×幅８０ｃｍアメリカのクラフトマン達によって作られた、オーダーメイドのソファと聞いております。引っ越し先に置けないので、処分することに決めました。状態ですが、あまり使用していなかったのでへたりは一切ありません。また、大きなほつれなどもありません。座り心地は、ウィングバックになっており、包まれるような感覚で、座面のテンションもかなり良く、他のソファと一線を画します。さすがアメリカ製といった感じです。くつろぐには最高のソファかと思います。どなたかお使い頂けると嬉しいです。札幌からになります。引き取りができる方でお願いします。近くであれば配送できます。
http://narcologia.ru/goods/conception925257.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador977206.html
http://narcologia.ru/goods/Addict320218.html

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中古　アメリカ　高級ブランド家具　Lexington(レキシントン)　 クラシカルな雰囲気が素敵な3人掛けソファ(三人掛けソファ、3P)(R-061378)

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LEXINGTON UPHOLSTERY ◇ソファ◇アメリカ製◇レキシントン
LEXINGTON UPHOLSTERY ◇ソファ◇アメリカ製◇レキシントン | labiela.com

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