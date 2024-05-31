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【美品】Francfranc チックソファ 2人掛け
商品番号 T89515409618
商品名

【美品】Francfranc チックソファ 2人掛け
ブランド名 フランフラン
特別価格 税込 9,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■サイズサイズ：幅1300×奥行770×高さ750脚の高さ　約9.5cm(座面高さ395mm)■構造部材:天然木■張り材:ポリエステル100%■クッション材:ウレタンフォーム■色:レッド暗めの赤■脚:取り外し可能約9.5cm■定価:45,000円10年ほど前に購入、2年ほど使用し、他のソファを購入した為、空き部屋で置物状態です。使用時はラグを掛けて使用しており、色あせやシミ等は見当たらず美品です。※喫煙者、ペットなし※階段のマンション3階のため、配送のみとさせて頂きます。#カリモク#ニトリ#IKEA#イケア#クラッシュゲート#CRASHGATE
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