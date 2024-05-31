新品　HIZUKI ガラス　食器　小鉢用　グラス　コップ

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商品詳細
新品未使用HIZUKIガラス食器おおやぶみよさん作 直径9cm高さ5.5cm小鉢にいいサイズかと思いますプチプチに巻いてゆうパケットプラス専用箱での発送です沖縄現地で購入しました自宅保管にご理解ある方よろしくお願い致しますやちむん 沖縄好きな方にオススメです
http://narcologia.ru/goods/approximate386220.html
http://narcologia.ru/goods/encourage233572.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical204901.html
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