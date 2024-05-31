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新品　HIZUKI ガラス　食器　小鉢用　グラス　コップ
商品番号 F35054562773
商品名

新品　HIZUKI ガラス　食器　小鉢用　グラス　コップ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 1,645 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用HIZUKIガラス食器おおやぶみよさん作　直径9cm高さ5.5cm小鉢にいいサイズかと思いますプチプチに巻いてゆうパケットプラス専用箱での発送です沖縄現地で購入しました自宅保管にご理解ある方よろしくお願い致しますやちむん　沖縄好きな方にオススメです
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