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送料込 MasterWal UNISON SOFA 希少色RED ウォールナット
商品番号 V55636979835
商品名

送料込 MasterWal UNISON SOFA 希少色RED ウォールナット
ブランド名 Vspare
特別価格 税込 33,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料12,000円ソファのみのお値段　78,000円！！！！！☆日々の生活を豊かに…☆お部屋を広く見せ丁度良いサイズ木目のフローリングや琉球畳の和室にも相性が良くお子様やペットにも安心、安全なローソファです！！大人気ウォールナット高級家具新品で30万円弱のマスターウォールのソファが送料込10万円以下!！masterwalマスターウォールアカセ木工UNISONSOFAユニゾンソファ2PW1400xD900xH560(SH190)モーネ203レッドウォールナットオイル仕上げマスターウォール人気ソファNo.1デニッシュソファの脚を外しただけのロータイプです。廃盤になっておりますがデニッシュの同じサイズで現在30万以上する高級ソファです。セカンドソファとして使用しておりました。希少なレッドのファブリックでウォールナットと相性も良くとても気にいっておりますので出品を迷っておりしたが大切に使用してくださる方がみえましたらお譲り致します。底板擦れ、フレームキズ、汚れなどありますがドライクリーニング可能ですのでまだまだ長く使用出来る良品です。中古ですので以上ご理解頂きご検討お願い致します。＊他のフリマサイトにセール出品しておりますので売り切れの際はご了承下さい＊
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