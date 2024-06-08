R092 布製 3人掛けソファアンティーク クッション付 幅188cm Used ...

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★保証内容などをプロフィールに記載しておりますので「必ずご確認下さい」「無料配送エリア外の方は、商品代金に送料分を上乗せいたしますので、購入前に必ずコメントください。」無料配送エリア（1F、エレベーターありの環境です。）・愛知県：名古屋市全域、東海市、大府市、知多市追加配送料+4000円エリア（1F、エレベーターありの環境です。）・愛知県：日進市、東郷町、豊明市、春日井市、追加配送料+6000円エリア（1F、エレベーターありの環境です。）・愛知県：長久手市、刈谷市、半田市、知立市、大治町、清須市、尾張旭市その他のエリアは、別料金で「梱包・発送たのめる便」での配送になります。商品代金+18,500円（送料）です。直接取りに来ていただける方、大歓迎です。2,000円お値引きいたします！当方、名古屋市南区からの出品です。メーカー：不明サイズ(cm寸法)幅:188×奥行:70×高さ:85座面高さ48cm状態：USEDこの商品は、布製3人掛けソファ、アンティーク3Pソファクッション付幅188cmUsedです。クッションは、カバーリングタイプです。画像に写ってるソファでございます。あくまでも中古のため、使用感がございます。大きなダメージは、画像の通り多少シミ有ります。現状渡しになります。※写真撮影により(照明やフラッシュ等)実際の色とは若干の違いが出ることがありますので、ご了承下さい。出品物に関して、記載してある以外に見落とし部分、チェックの行き届かない部分もあるかと思いますがご了承ください。