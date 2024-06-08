⭐︎天然銅色ゴールドルチルクオーツ 置物

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人気商品につき、ご購入前必ずコメントをお願い致します。天然銅色ゴールドルチルクオーツ置物石サイズ:約55.8mm、52.3mm重さ:242g、203.8g■石効果ゴールドルチルはその見た目から、『金の線が入っている石』⇒『金銭が入る石』として金運・財運の象徴として重宝されてきました。中国では大富豪の石と称され、経済的に裕福な層の方々はルチルクォーツを身につけていることもしばしば見られます。縦横無尽に伸びるゴールドルチルにはアンテナのような役割があり、周囲からの情報をキャッチして持ち主に教えてくれる働きがあります。財に対しての直感力や判断力を高めて成功へ導いてくれるとされているので、経営者の方やこれから起業を考えている方に力を貸してくれる石と言えます。これは言い換えれば、夢や目標を持って真摯に頑張っている人には良い結果をもたらす、方向性を示してくれるお守りと言っても良いと思います。また忘れてはいけないのが、マイナスのエネルギーから身を守ってくれる水晶の存在です。強力な浄化作用を持つ水晶と一つになったルチルは高い開運効果が期待できるのではないでしょうか。★注意事項天然石のため多少の不純物や欠けや傷などが紛れる場合があります。ご購入の際はご理解の上よろしくお願い致します。*********************************世界各地のレア天然石を見てね⬇︎クリックしてね#Worldstoneルチル*********************************#天然石 #パワーストーン #ネックレス #リング #ピアス #ペンダント #ブレスレット #ルチルクォーツ #ゴールドルチル #金運 #ラッキー