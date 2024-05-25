【真作】富取風堂/鮒図/フナ図/横物/掛軸/名家伝来/V-785　JM

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【真作】【参考】富取風堂日本画家。東京生。名は次郎。松本楓湖に師事。同門の今村紫紅・速水御舟・小茂田青樹らと赤曜会を起こす。花鳥を能くする。院展監事・評議員。昭和58年(1983)歿、90才。【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙は1ヶ所の小キズあります。表装は良好です。桐共二重箱付軸丈縦194㎝×幅59㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。