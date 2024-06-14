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天然石　フローライトダイアフォーム
商品番号 V28596405874
商品名

天然石　フローライトダイアフォーム
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

天然石のフローライトダイアフォームです。おしゃれなスタンドもお付けします。サイズ(フローライト）　高さ115mm最大幅53mmスタンドなしでもOKです。ご相談くださいね。天然石由来のクラックや凹みなどが、ございます。
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