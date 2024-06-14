天然石　フローライトダイアフォーム

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商品詳細
天然石のフローライトダイアフォームです。おしゃれなスタンドもお付けします。サイズ(フローライト） 高さ115mm最大幅53mmスタンドなしでもOKです。ご相談くださいね。天然石由来のクラックや凹みなどが、ございます。
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