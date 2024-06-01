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鑑賞石　天然石　盆石　水石
商品番号 R10265521676
商品名

鑑賞石　天然石　盆石　水石
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 6,909 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体に珍しい模様の入った天然石です。表面は磨いてあり、とても滑らかに仕上げてあります。サイズ長さ　約40㎝高さ　約20㎝奥行　約11㎝重さ　約9.3kg
http://narcologia.ru/goods/unusable108874.html
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