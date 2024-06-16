1960-80年代のヴィンテージ♡凛々しく美しいリアルなシャム猫の陶器オブジェ♡



2023年最新】シャム猫 置物の人気アイテム - メルカリ



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送料無料♡匿名配送♡ご覧いただきありがとうございます☆1960-80年代のヴィンテージ♡凛々しく美しいシャム猫の陶器オブジェです。サイズは全長12cm高さ13cm横幅6cmくらいです。詳細は不明ですが、海外のものでなかなか手に入りにくいシャム猫です。手描きでリアルに染付された瞳や体型、肉質、体のシワなどが印象的♡☜の部分にガラス釉薬がかかっていない部分がありそこなどに多少のすれ、貫入などが見られるため上記の状態にしていますが、全体的にきれいですので気持ちよく使っていただけると思います。即購入大歓迎！シャム猫がお好きな方、昭和レトロなボーンチャイナなどお好きな方に♡種類···彫像・胸像素材···陶器・磁器