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煎茶 茶道具 瑞峯 花型茶托 5枚
商品番号 Y21764488254
商品名

煎茶 茶道具 瑞峯 花型茶托 5枚
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 1,728 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真撮影の為開封、取り出して写しましたが、長期自宅保管品ですので、中古品とお考え下さい。ご理解の方、宜しくお願い致します。ご不明な点はご購入前にコメント頂きたくお願い致します。
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