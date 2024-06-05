北欧風　スツール　ヴィンテージ　アンティーク

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商品詳細
おしゃれなスツールです。若干使用感ありますが、綺麗だと思います。大きさが横68cm奥行き50cm高さ35cm#★vintageshopMINAMI↑他にも出品しています。飛騨産業キツツキ柏木工condehouseカンディハウスカリモク秋田木工天童木工マルニ木工IDC大塚家具アンティーククラシックビンテージヴィンテージイタリアイギリスアメリカカントリー伊勢丹高島屋楢三越ブルージュドマー二モダンカッシーナイデーコンランシボネBoconceptボーコンセプトアメリカビンテージTruckドレクセルdrexelアクタスジャーナルスタンダード無印良品unicokartellhhstyleミッドセンチュリー松本民芸北海道民芸民藝和モダン柳宗理家具蔵マスターウォール応接骨董古道具北欧IDEEペリアン長大作渡辺力ウェグナーセンプレメトロクスdesedeB\u0026Bリグナ猫脚猫足ヴィンテージ アンティーク
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